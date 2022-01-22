Мбаппе попал в аварию с пьяным водителем

Итан Мбаппе / Фото: Instagram

Авария произошла вечером 21 января в Сен-Жермен-ан-Ле, недалеко от тренировочного центра парижской команды, сообщает L'Equipe.

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По данным источника, автомобиль Range Rover 4x4, в котором находился брат Мбаппе вместе с водителем, перевернылся после столкновения с Audi, за рулем которого находился человек в нетрезвом состоянии. После происшествия Итан вместе с водителем отправились в больницу на обследование.

К счастью, 15-летний футболист не получил серьезных травм и его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, в июне прошлого года младший брат звезды сборной Франции и парижан Килиана Мбаппе подписал контракт с ПСЖ. Соглашение Итана рассчитано на три года.

В начале 2020 года Итан мог продолжить карьеру в мадридском Реале, но его переезд в Испанию сорвался.

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В отличие от своего звездного брата Мбаппе-младший выступает ближе к своим воротам – на позиции центрального полузащитника.

Ранее мы сообщали, что мадридский Реал хотел по дешевке заполучить нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе. Испанцы предложили за игрока в три раза дешевле, чем его реальная стоимость.