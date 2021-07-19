Марія Шарапова вагітна: визначили за фото

Підписники колишньої першої ракетки світу дійшли висновку, що вона чекає дитину, на підставі її знімка з Хорватії. Сама росіянка поки зберігає мовчання

Марія Шарапова і її наречений Олександр Гілкс / Фото: Instagram

Колишня перша ракетка світу Марія Шарапова заінтригувала фоловерів, опублікувавши фото з відпочинку в Хорватії – з великим животиком у вільній сукні. Підписники дійшли висновку, що 34-річна росіянка вагітна.

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Ось їхні коментарі

"Ти вагітна?"

"Боже мій, ти вагітна"

"Повідомляєш, що вагітна, не кажучи про це безпосередньо"

"Буде малюк"

Сама Шарапова поки щодо вагітності нічого не говорить.

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Відзначимо, що п'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома" Марія Шарапова з 2018 року перебуває у стосунках із британським бізнесменом Олександром Гілксом. Він засновник онлайн-аукціонної компанії Paddle8, що спеціалізується на продажу творів мистецтва. У грудні минулого року пара оголосила про заручини.

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Нагадаємо, в 2016 році Шарапова була дискваліфікована на 15 місяців за мельдоній. Відбувши покарання за допінг, вона повернулася в спорт, але виграла лише один турнір і в лютому 2020 року оголосила про завершення кар'єри.