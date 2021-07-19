Мария Шарапова беременна: определили по фото

Подписчики бывшей первой ракетки мира пришли к выводу, что она ждет ребенка, на основании ее снимка из Хорватии. Сама россиянка пока хранит молчание

Мария Шарапова и ее жених Александр Гилкс / Фото: Instagram

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заинтриговала фолловеров, опубликовав фото с отдыха в Хорватии – с большим животиком в свободном платье. Подписчики пришли к выводу, что 34-летняя россиянка беременна.

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Вот их комментарии

"Ты беременна?"

"Боже мой, ты беременна"

"Сообщаешь, что беременна, не говоря об этом напрямую"

"Будет малыш"

Сама Шарапова пока насчет беременности ничего не говорит.

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Отметим, что пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова с 2018 года состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. Он основатель онлайн-аукционной компании Paddle8, специализирующейся на продаже произведений искусства. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке.

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Напомним, в 2016 году Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за мельдоний. Отбыв наказание за допинг, она вернулась в спорт, но выиграла всего лишь один турнир и в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры.