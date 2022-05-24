Маму Андрія Шевченка не пустили до Великої Британії

Шевченко з рідними в Італії / Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко вчора зіграв благодійний матч у Мілані. Там же в Італії він побачився зі своїми близькими.
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"Нарешті зустрілися із сім'єю.
Мама із сестрою місяць від початку війни залишалися у Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо у Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти!
Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві", – написав у Instagram Шевченко.
Раніше ми писали, що Андрій Шевченко жорстко налаштований проти країни-агрески та потребує міжнародної ізоляції. Шевченко вважає, що Росії слід заборонити брати участь у спортивних змаганнях до кінця війни.