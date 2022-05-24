28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
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Маму Андрія Шевченка не пустили до Великої Британії

Андрій Трофімов
24 травня, 12:09
Легендарний футболіст зустрівся з мамою та сестрою в Італії. Вони місяць війни пережили у Києві, а потім таки наважилися виїхати за кордон

Шевченко з рідними в Італії / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко вчора зіграв благодійний матч у Мілані. Там же в Італії він побачився зі своїми близькими.

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"Нарешті зустрілися із сім'єю.

Мама із сестрою місяць від початку війни залишалися у Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (бо у Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти!

Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві", – написав у Instagram Шевченко.

Раніше ми писали, що Андрій Шевченко жорстко налаштований проти країни-агрески та потребує міжнародної ізоляції. Шевченко вважає, що Росії слід заборонити брати участь у спортивних змаганнях до кінця війни.