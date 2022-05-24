Маму Андрея Шевченко не пустили в Великобританию

Шевченко с родными в Италии / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко вчера сыграл благотворительный матч в Милане. Там же в Италии он повидался со своими близкими.

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"Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две). Счастлив их обнять! Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве", – написал в Instagram Шевченко.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко жестко настроен против страны-агрессов и требует международную изоляцию. Шевченко считает, что России следует запретить участвовать в спортивных соревнованиях до конца войны.