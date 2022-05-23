Шевченко та Мессі проти війни: пряма відеотрансляція благодійного матчу

Легендарний український футболіст зіграє у товариському поєдинку на "Сан-Сіро" проти зірок футболу. Слідкуйте за грою разом із нами!

Андрій Шевченко, Андреа Пірло, Самюель Етоо, Хав'єр Дзанетті та Франческо Тотті зіграють у благодійному матчі

Сьогодні у Мілані відбудеться благодійний матч зірок Integration Heroes Match. Зустріч організовує легендарний форвард Самуель Етоо.

Захід із концертом на "Сан-Сіро" стартує о 21:00, а сам матч розпочнеться о 21:30. Пряма трансляція двобою буде доступна у нас на сайті.

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Крім Самюеля Етоо, участь у матчі візьме ціла плеяда зірок, зокрема й українська легенда Андрій Шевченко. Також очікується участь Ліонеля Мессі, Жуліо Сезара, Хав'єра Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібали, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Карлеса Пуйоля, Бернда Шнайдера, Ліліана Тюрама та Веслі Снейдера.

Гроші, отримані від продажу квитків та комерції, будуть передані фонду Самюеля Етоо та некомерційній організації Slums Dunk Onlus, які займаються створенням можливостей для розвитку та освіти через спорт.

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Також організація забезпечує збирання коштів для протидії будь-яким видам дискримінації та забезпечення потреб українських переселенців, які вимушено залишили свій будинок через війну з Росією.