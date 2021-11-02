2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Мальме – Челсі: де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 12:12
Чинний переможець Ліги чемпіонів ще не забезпечив собі місце у плей-офф турніру

Матч у Лондоні виграв Челсі / Фото: REUTERS

У вівторок, 2 листопада, відбудуться матчі Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройдуть вісім зустрічей: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі H зійдуться Мальме та Челсі.

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Коли початок. Поєдинок пройде у Швеції на стадіоні "Мальме Нью Стедіум". Початок о 19:45.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах явний лідер протистояння чинний переможець ЛЧ. Котирування на перемогу Челсі – 1.22, на нічию – 6.70, на перемогу Мальме – 15.50.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися тричі. У Лізі Європи-2018/19 жереб звів клуби в 1/16 фіналу. Англійці перемогли двічі – 2:1 та 3:0. І того сезону виграли Лігу Європи!

А у попередньому турі цієї ЛЧ Челсі виграв – 4:0.

Турнірний розклад. Мальме втратить шанси на вихід із групи, якщо не обіграє Челсі. Шведи у будь-якому разі збережуть шанси на продовження боротьби у Лізі Європи.

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