2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Мальме – Челси: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 12:12
Действующий победитель Лиги чемпионов еще не обеспечил себе место в плей-офф турнира

Матч в Лондоне выиграл Челси / Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября, пройдут матчи Лиги чемпионов. В четвертом туре состоится восемь встреч: расписание и котировки всех поединков. В группе H сойдутся Мальме и Челси.

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Когда начало. Поединок пройдет в Швеции на стадионе "Мальме Нью Стэдиум". Начало в 19:45.

Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах явный фаворит противостояния действующий победитель ЛЧ. Котировки на победу Челси – 1.22, на ничью – 6.70, на победу Мальме – 15.50.

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История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались трижды. В Лиге Европы-2018/19 жребий свел команды в 1/16 финала. Англичане победили дважды – 2:1 и 3:0. И в том сезоне выиграли Лигу Европы!

А в предыдущем туре этой ЛЧ Челси выиграл – 4:0.

Турнирные расклады. Мальме лишится шансов на выход из группы, если не обыграет Челси. Шведы в любом случае сохранят шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы.

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