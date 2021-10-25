Малиновський прощений! Футболіста покликали допомогти збірній потрапити на ЧС-2022

Руслан Малиновський знову у збірній / Фото: УАФ

У листопаді збірна України проведе вирішальний матч відбіркового турніру ЧС-2022. Напередодні поєдинку з Боснією, Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних на збір.

Привертає увагу повернення цілої групи виконавців. В першу чергу це Руслана Малиновського, який помирився з тренером. Олександр Зінченко і Тарас Качараба відновилися після ушкоджень. А Віктор Коваленко та Денис Гармаш привернули увагу тренерського штабу виступами в своїх клубах.

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Цікаво, що 31-річний Денис Гармаш останній раз виходив на поле у футболці національної команди 9 жовтня 2017 року в кваліфікаційному матчі чемпіонату світу проти Хорватії (0:2).

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла). Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія). Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія) , Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Аталанта, Італія) , Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія). Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбік (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Ігор Харатін (Легія, Польща), Олександр Піхальонок (Дніпро-1) .

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Розпочнеться збір 8 листопада у Києві. А на наступний день команда вилетить до Одеси, де 11-го числа проведе товариський поєдинок з командою Болгарії, повідомляє УАФ.

Заключний матч в групі D відбору ЧС-2022 українці зіграють 16 листопада в гостях проти збірної Боснії та Герцеговини.

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 (6), Україна – 9 (7), Фінляндія – 8 (6), Боснія – 7 (6), Казахстан – 3 (7). Щоб продовжити боротьбу за поїздку в Катар-2022 нам потрібно посісти друге місце.