Малиновский прощен! Футболиста позвали помочь сборной попасть на ЧМ-2022

Руслан Малиновский снова в сборной / Фото: УАФ

В ноябре сборная Украины проведет решающий матч отборочного турнира ЧМ-2022. Накануне поединка с Боснией, Александр Петраков огласил список игроков, вызванных на сбор.

Привлекает внимание возвращения целой группы исполнителей. В первую очередь это Руслана Малиновского, который помирился с тренером. Александр Зинченко и Тарас Качараба восстановились после повреждений. А Виктор Коваленко и Денис Гармаш привлекли внимание тренерского штаба выступлениями в своих клубах.

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Интересно, что 31-летний Денис Гармаш последний раз выходил на поле в футболке национальной команды 9 октября 2017 в квалификационном матче чемпионата мира против Хорватии (0:2).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла). Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия). Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Сергей Булеца (Заря Луганск), Игорь Харатин (Легия, Польша), Александр Пихаленок (Днепр-1).

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Начнется сбор 8 ноября в Киеве. А на следующий день команда вылетит в Одессу, где 11-го числа проведет товарищеский поединок с командой Болгарии, сообщает УАФ.

Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях против сборной Боснии и Герцеговины.

Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 (6), Украина – 9 (7), Финляндия – 8 (6), Босния – 7 (6), Казахстан – 3 (7). Чтобы продолжить борьбу за поездку в Катар-2022 нам нужно занять второе место.