Малиновський відходить після операції на пляжі в компанії захисника Реала

Руслан Малиновський після Євро-2020 переніс операцію і нарешті вибрався у відпустку з сім'єю на Сардинію, де зустрів футболіста збірної Франції Рафаеля Варана

Руслан Малиновський з дружиною і Рафаель Варан / Фото: Instagram

У півзахисника збірної України і італійської Аталанти Руслана Малиновського відпустка почалася пізніше, ніж у партнерів по національній команді через операції на грижі. Однак, судячи з усього, футболіст швидко відновлюється і вже вибрався на пляжі Сардинії, де зустрівся із захисником збірної Франції і Реала Рафаелем Вараном.

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Спільне фото на пляжі з чемпіоном світу виклала в своєму Instagram дружина Малиновського Роксана: "Готуємося до майбутньої гри Україна – Франція"

Деякі фоловери у ту ж мить же призвали Руслана перейти до мадридського Реалу. "Хто такий Варан? Бажаю добре відпочити і і швидше одужуй, Руслан", – писали фани Аталанти.

Поєдинок між збірними України та Франції в рамках відбору до чемпіонату світу-2022 відбудеться 4 вересня в Києві. У березні в Парижі команди зіграли внічию – 1:1.

Андрій Шевченко та Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в складі команди Шевченка Малиновський зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії (0:4). Перед цією зустріччю він відчув сильний біль в привідному м'язі – це пошкодження пов'язано з грижею. Повернення півзахисника очікується в кінці серпня.