Малиновский отходит после операции на пляже в компании защитника Реала

Руслан Малиновский после Евро-2020 перенес операцию и наконец-то выбрался в отпуск с семьей на Сардинию, где встретил футболиста сборной Франции Рафаэля Варана

Руслан Малиновский с женой и Рафаэль Варан / Фото: Instagram

У полузащитника сборной Украины и итальянской Аталанты Руслана Малиновского отпуск начался позже, чем у партнеров по национальной команде из-за операции на грыже. Однако, судя по всему, футболист быстро восстанавливается и уже выбрался на пляжи Сардинии, где встретился с защитником сборной Франции и Реала Рафаэлем Вараном.

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Некоторые фоловеры тут же призвали Руслана перейти в мадридский Реал. "Кто такой Варан? Желаю хорошо отдохнуть и и скорее выздоравливай, Руслан", – писали фаны Аталанты.

Поединок между сборными Украины и Франции в рамках отбора к чемпионату мира-2022 состоится 4 сентября в Киеве. В марте в Париже команды сыграли вничью – 1:1.

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Напомним, что в составе команды Шевченко Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии (0:4). Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце – это повреждение связано с грыжей. Возвращение полузащитника ожидается в конце августа.