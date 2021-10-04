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Мальдіви у вогні: запалює українська красуня

Андрій Трофімов
4 жовтня, 18:17
Каратистка Анжеліка Терлюга показала, як проводить медовий місяць на Мальдівських островах. Спортсменка вийшла заміж після Олімпіади-2020

Терлюга на райських островах

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга зі своїм чоловіком поїхала у весільну подорож на Мальдіви.

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Нагадаємо, два тижні тому Терлюга і її обранець Володимир Зарецький розписалися в Одесі – спортсменка прийшла в РАГС у брючному костюмі білого кольору, наречений був одягнений у чорні штани і білу сорочку.

Тепер каратистка почала постити фотографії з райських островів. "Як же тут красиво. Складно передати словами", – підписала знімки в Instagram Анжеліка.

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29-річна Анжеліка Терлюга – срібна призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо, срібна призерка Європейських ігор-2019, триразова чемпіонка Європи. Змагається у ваговій категорії до 55 кг.

Весілля Анжеліки Терлюги / Фото: Instagram

Срібний призер Анжеліка Терлюга позує зі своєю медаллю / Фото: Reuters

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