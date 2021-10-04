Мальдивы в огне: зажигает украинская красотка

Терлюга на райских островах

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга со своим мужем уехала в свадебное путешествие на Мальдивы.

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Напомним, две недели назад Терлюга и ее избранник Владимир Зарецкий расписались в Одессе – спортсменка явилась в ЗАГС в брючном костюме белого цвета, жених был одет в черные брюки и белую рубашку.

Теперь каратистка начала постить фотографии с райских островов. "Как же тут красиво. Сложно передать словами", – подписала снимки в Instagram Анжелика.

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29-летняя Анжелика Терлюга – серебряная призерка Олимпийских игр 2020 в Токио, серебряная призерка Европейских игр-2019, трехкратная чемпионка Европы. Соревнуется в весовой категории до 55 кг.

Свадьба Анжелики Терлюги / Фото: Instagram

Серебряный призер Анжелика Терлюга позирует со своей медалью / Фото: Reuters