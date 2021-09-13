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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
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Макгрегор накинувся з кулаками на репера. Той відмовився від селфі з бійцем

Любомир Луканюк
13 вересня, 11:10
На церемонії вручення премії MTV Video Music Awards Конор Макгрегор кинув стакан з випивкою у популярного репера Machine Gun Kelly

Конор з дружиною та Бейкер з Фокс на церемонії MTV

Колишній чемпіон UFC у двох категоріях Конор Макгрегор затіяв бійку з відомим американським репером Machine Gun Kelly (справжнє ім'я – Колсон Бейкер) під час церемонії вручення премії MTV Video Music Awards.

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Інцидент стався на червоній доріжці. Як стверджує джерело, ірландський боєць нібито попросив у музиканта сфотографуватися, але отримав відмову. Далі ситуація повернулася таким чином, що репер, мабуть, штовхнув Макгрегора, в результаті чого той відсахнувся назад, пролив свою випивку.

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Саме після цього Макгрегор нібито кинув склянкою з напоєм в Бейкера. Щоб не допустити бійки, у справу довелося вступати співробітникам служби безпеки. При цьому сек'юріті швидко вивели з епіцентру подій дівчину репера, голлівудську актрису Меган Фокс.

Раніше ми писали, що Меган Фокс замкнули в роздягальні після бою Макгрегора і Нурмагомедова.

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