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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Макгрегор набросился с кулаками на рэпера. Тот отказался от селфи с бойцом

Любомир Луканюк
13 сентября, 11:10
На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards Конор Макгрегор бросил стакан с выпивкой в популярного рэпера Machine Gun Kelly

Конор с женой и Бейкер с Фокс на церемонии MTV

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор затеял стычку с известным американским рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

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Инцидент произошел на красной дорожке. Как утверждает источник, ирландский боец якобы попросил у музыканта сфотографироваться, но получил отказ. Далее ситуация повернулась таким образом, что рэпер, по-видимому, толкнул Макгрегора, в результате чего тот отшатнулся назад, пролив свою выпивку.

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Именно после этого Макгрегор якобы кинул стаканом с напитком в Бейкера. Чтобы не допустить потасовки, в дело пришлось вступать сотрудникам службы безопасности. При этом секьюрити быстро вывели из эпицентра событий девушку рэпера, голливудскую актрису Меган Фокс.

Ранее мы писали, что Меган Фокс заперли в раздевалке после боя Макгрегора и Нурмагомедова.

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