Льюїс Хемілтон втратив в Абу-Дабі п'ять мільйонів доларів

Поразка Ферстаппену коштувала Хемілтону дуже дорого / Фото: Колаж: Сьогодні

Неймовірною розв'язкою закінчився сезон у Формулі-1. На останньому колі Гран-прі Абу-Дабі Макс Ферстаппен обігнав Льюїса Хемілтона і став чемпіоном.

Як пишуть британські ЗМІ, ця поразка коштувала Хемілтону майже 5 млн. доларів. Саме стільки Льюїс отримав би за завоювання рекордного, восьмого титулу в кар'єрі.

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Нагадаємо, що після гонки команда Мерседес подала два протести. Суперники звинуватили Ферстаппена у тому, що він порушив правила обгону після машини безпеки. А також запевняли, що порушено процедуру рестарту.

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Проте після розгляду, чемпіонський титул залишився у Макса Ферстаппена.