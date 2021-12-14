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Льюис Хэмилтон потерял в Абу-Даби пять миллионов долларов

Любомир Луканюк
14 декабря, 11:54
Британский гонщик лишился солидных призовых, проиграв чемпионский титул Максу Ферстаппену за менее чем пять километров до финиша

Поражение Ферстаппену стоило Хэмилтону очень дорого / Фото: Коллаж: Сегодня

Невероятной развязкой закончился сезон в Формуле-1. На последнем круге Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом.

Как пишут британские СМИ, это поражение стоило Хэмилтону почти 5 млн долларов. Именно столько Льюис бы получил за завоевание рекордного, восьмого титула в карьере.

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Напомним, что после гонки команда Мерседес подала два протеста. Соперники обвинили Ферстаппена в том, что он нарушил правила обгона после машины безопасности. А также уверяли, что нарушена процедура рестарта.

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Однако после разбирательств, чемпионский титул остался у Макса Ферстаппена.