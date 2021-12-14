Льюис Хэмилтон потерял в Абу-Даби пять миллионов долларов

Поражение Ферстаппену стоило Хэмилтону очень дорого / Фото: Коллаж: Сегодня

Невероятной развязкой закончился сезон в Формуле-1. На последнем круге Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом.

Как пишут британские СМИ, это поражение стоило Хэмилтону почти 5 млн долларов. Именно столько Льюис бы получил за завоевание рекордного, восьмого титула в карьере.

Реклама

Напомним, что после гонки команда Мерседес подала два протеста. Соперники обвинили Ферстаппена в том, что он нарушил правила обгона после машины безопасности. А также уверяли, что нарушена процедура рестарта.

Читайте также: Трагедия Шумахера, похищение Фанхио, "секс и Гитлер" Хилла: что случилось с чемпионами Формулы-1

Реклама

Однако после разбирательств, чемпионский титул остался у Макса Ферстаппена.