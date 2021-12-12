Безумные 5 км! Макс Ферстаппен в чумовой гонке стал чемпионом Формулы-1

24-летний нидерландский гонщик на последнем круге обогнал семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и впервые в карьере выиграл чемпионский трофей

Решающий момент сезона: чемпионский финиш Ферстаппена / Фото: REUTERS

Николас Латифи в борьбе с Миком Шумахером теряет управление болидом и врезается в стену. Машина безопасности выезжает на трассу. Лидирует Льюис Хэмилтон, за ним Макс Ферстаппен...

Перед последней гонкой чемпионата оба пилота набрали абсолютно одинаковое количество очков. Кто будет выше – тот и чемпион.

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Рестарт за один круг до финиша! У Макса всего пять километров, чтобы обойти Хэмилтона. Он идет ва-банк, атакует – и выходит вперед!

Контратакует на прямой Хэмилтон, но он не может пройти соперника! Макс остается впереди!

Клетчатый флаг!

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Макс Ферстаппен – чемпион мира!

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Итоговый зачет чемпионата 2021 года: