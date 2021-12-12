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Безумные 5 км! Макс Ферстаппен в чумовой гонке стал чемпионом Формулы-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
12 декабря, 16:54
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24-летний нидерландский гонщик на последнем круге обогнал семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и впервые в карьере выиграл чемпионский трофей
Решающий момент сезона: чемпионский финиш Ферстаппена
Решающий момент сезона: чемпионский финиш Ферстаппена / Фото: REUTERS

Николас Латифи в борьбе с Миком Шумахером теряет управление болидом и врезается в стену. Машина безопасности выезжает на трассу. Лидирует Льюис Хэмилтон, за ним Макс Ферстаппен...

Перед последней гонкой чемпионата оба пилота набрали абсолютно одинаковое количество очков. Кто будет выше – тот и чемпион.

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Рестарт за один круг до финиша! У Макса всего пять километров, чтобы обойти Хэмилтона. Он идет ва-банк, атакует – и выходит вперед!

Контратакует на прямой Хэмилтон, но он не может пройти соперника! Макс остается впереди!

Клетчатый флаг!

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Все!

Макс Ферстаппен – чемпион мира!

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Итоговый зачет чемпионата 2021 года:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 395,5 очка
  2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 387,5
  3. Валттери Боттас (Мерседес) – 230
  4. Серхио Перес (Ред Булл) – 190
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 160
  6. Ландо Норрис (Макларен) – 160
  7. Карлос Сайнс (Феррари) – 164,5
  8. Даниэль Риккардо (Макларен) – 115
  9. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 108
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  12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 44
  13. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 34
  14. Юки Цунода (Альфа Таури) – 30
  15. Джордж Расселл (Уильямс) – 16
  16. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 10
  17. Николас Латифи (Уильямс) – 7
  18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 3

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