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Люди будуть на них дивитися. В Афганістані заборонили жіночий спорт

Любомир Луканюк
8 вересня, 19:58
Керівництво "Талібану" не дозволяє афганським жінкам займатися будь-яким видом спорту, де видно їхні обличчя і фігури

Жінкам заборонили займатися спортом в Афганістані

Заступник глави культурної комісії "Талібану" Ахмадулла Васик заявив, що жінки не зможуть займатися спортом в Афганістані.

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"Я не думаю, що жінкам можна буде грати в крикет, тому що жінкам не обов'язково грати в крикет. В крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в якій їх обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді.

В еру масмедіа будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть на них дивитися. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет чи займатися будь-яким видом спорту, де видно їхні обличчя і фігури", – наводить слова Васика SBS News.

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Нині крикет вважається найпопулярнішим видом спорту в Афганістані.

Раніше ми писали, що Австралія евакуювала понад 50 афганських спортсменок.

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