Люди будут на них смотреть. В Афганистане запретили женский спорт

Женщинам запретили заниматься спортом в Афганистане

Заместитель главы культурной комиссии "Талибана" Ахмадулла Васик заявил, что женщины не смогут заниматься спортом в Афганистане.

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"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде.

В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут на них смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", – приводит слова Васика SBS News.

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В данный момент крикет считается самым популярным видом спорта в Афганистане.

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