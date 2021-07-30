Львів – Шахтар: відео голів та огляд розгрому на "Арені-Львів"

Донецька команда впевнено обіграла на виїзді Львів. Голи за Шахтар у другому таймі забили Траоре, Дентіньо та Педріньо

Траоре, Дентіньо та Педріньо допомогли Шахтарю відвезти розгромну перемогу зі Львова / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні відбувся перший поєдинок 2-го туру чемпіонату України. Шахтар зміг здолати в гостях Львів, забивши команді Анатолія Безсмертного три голи після перерви.

Команда Роберто Де Дзербі володіла ініціативою, проте на початку другого тайму дала супернику кілька шансів вийти вперед. Своїми можливостями господарі не скористалися.

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Італієць освіжив команду замінами і вони мали свій вплив. Спочатку Марлос точно навісив на Траоре, який головою відзначився своїм другим голом в УПЛ.

А під завісу зустрічі Дентіньо та Педріньо довели рахунок до розгромного. Бразильці завершували стрімкі контратаки гостей, за якими вже не встигали львів'яни. До вашої уваги – огляд найкращих моментів поєдинку на "Арені-Львів":

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

73 хвилина. Гол Лассіни Траоре.

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85 хвилина. Гол Дентіньо.

90+5 хвилина. Гол Педріньо.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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