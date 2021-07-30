Львов – Шахтер: видео голов и обзор разгрома на "Арене-Львов"

Траоре, Дентиньо и Педриньо помогли Шахтеру увезти разгромную победу со Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Сегодня состоялся первый поединок 2 тура чемпионата Украины. Шахтер смог одолеть в гостях Львов, забив команде Анатолия Бессмертного три гола после перерыва.
Команда Роберто Де Дзерби владела инициативой, однако в начале второго тайма дал сопернику несколько шансов выйти вперед. Своими возможностями хозяева не воспользовались.
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Итальянец освежил команду заменами и они возымели свое влияние. Сначала Марлос точно навесил на Траоре, который головой отметился своим вторым голом в УПЛ.
А под занавес встречи Дентиньо и Педриньо довели счет до разгромного. Бразильцы завершали стремительные контратаки гостей, за которыми уже не успевали львовяне. Вашему вниманию – обзор лучших моментов поединка на "Арене-Львов":
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
73 минута. Гол Лассины Траоре.
85 минута. Гол Дентиньо.
90+5 минута. Гол Педриньо.
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
ОБЗОР МАТЧА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ
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