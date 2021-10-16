Львів – Динамо: о котрій матч і де дивитися

Тренування Динамо перед матчем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вчора Шахтар розгромив Зорю і потіснив Динамо з першого місця в турнірній таблиці. Повернути собі лідерство кияни можуть вже сьогодні у Львові. Там пройде матч 11-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч на "Арені Львів" розпочнеться о 17:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Львів – Динамо. Також в прямій трансляції гру можна подивитися на телеканалі Футбол 1 і на платформі OLL.TV.

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Турнірна таблиця

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Букмекери вважають Динамо безумовним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.90, на перемогу Львова – 11.50.

Нагадаємо, що один матч 11-го туру УПЛ не відбудеться. Футболісти Руху пішли на карантин через спалах в команді COVID-19. Тому поєдинок львівської команди проти Інгульця перенесений.

Раніше президент Інгульця розповів, чому витрачає на клуб мільйони: "Навіть коли мене підривали – це не той драйв".