15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Львів – Динамо: о котрій матч і де дивитися

Любомир Луканюк
16 жовтня, 11:26
Битва гранда чемпіонату України проти команди, яка бореться за виживання, пройде на "Арені Львів" 16 жовтня

Тренування Динамо перед матчем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вчора Шахтар розгромив Зорю і потіснив Динамо з першого місця в турнірній таблиці. Повернути собі лідерство кияни можуть вже сьогодні у Львові. Там пройде матч 11-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч на "Арені Львів" розпочнеться о 17:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Львів – Динамо. Також в прямій трансляції гру можна подивитися на телеканалі Футбол 1 і на платформі OLL.TV.

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Турнірна таблиця

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Букмекери вважають Динамо безумовним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.90, на перемогу Львова – 11.50.

Нагадаємо, що один матч 11-го туру УПЛ не відбудеться. Футболісти Руху пішли на карантин через спалах в команді COVID-19. Тому поєдинок львівської команди проти Інгульця перенесений.

Раніше президент Інгульця розповів, чому витрачає на клуб мільйони: "Навіть коли мене підривали – це не той драйв".

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