15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Львов – Динамо: во сколько матч и где смотреть

Любомир Луканюк
16 октября, 11:26
Битва гранда чемпионата Украины против команды, которая борется за выживание, пройдет на "Арене Львов" 16 октября

Тренировка Динамо перед матчем / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вчера Шахтер разгромил Зарю и потеснил Динамо с первого места в турнирной таблице. Вернуть себе лидерство киевляне могут уже сегодня во Львове. Там пройдет матч 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч на "Арене Львов" начнется в 17:00. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Львов – Динамо. Также в прямой трансляции игру можно посмотреть на телеканале Футбол 1 и на платформе OLL.TV.

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Турнирная таблица

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Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.90, на победу Львова – 11.50.

Напомним, что один матч 11-го тура УПЛ не состоится. Футболисты Руха ушли на карантин из-за вспышки в команде COVID-19. Поэтому поединок львовской команды против Ингульца перенесен.

Ранее президент Ингульца рассказал почему тратит на клуб миллионы: "Даже когда меня взрывали – это не тот драйв".

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