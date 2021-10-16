Львов – Динамо: во сколько матч и где смотреть

Тренировка Динамо перед матчем / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вчера Шахтер разгромил Зарю и потеснил Динамо с первого места в турнирной таблице. Вернуть себе лидерство киевляне могут уже сегодня во Львове. Там пройдет матч 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч на "Арене Львов" начнется в 17:00. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Львов – Динамо. Также в прямой трансляции игру можно посмотреть на телеканале Футбол 1 и на платформе OLL.TV.

Реклама

Турнирная таблица

Реклама

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.90, на победу Львова – 11.50.

Напомним, что один матч 11-го тура УПЛ не состоится. Футболисты Руха ушли на карантин из-за вспышки в команде COVID-19. Поэтому поединок львовской команды против Ингульца перенесен.

Ранее президент Ингульца рассказал почему тратит на клуб миллионы: "Даже когда меня взрывали – это не тот драйв".