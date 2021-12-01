3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Найкращий результат сезону! Українка обійшла росіянку у боротьбі за срібло

Сергій Шаховець
1 грудня, 17:30
У норвезькому Шушені пройшли гонки другого етапу Кубка IBU. Українська біатлоністка Ірина Петренко здобула срібну медаль для нашої команди

Срібло у Ірини Петренко / Фото: IBU

Сьогодні, 1 грудня, у рамках другого етапу Кубка IBU пройшов жіночий суперспринт. У фіналі виступили 30 спортсменок, у тому числі три учасниці з України – Ганна Кривоніс, Анастасія Расказова та Ірина Петренко.

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У фіналі суперспринту Ірина Петренко (Варвинець) зробила один промах на вогневому рубежі та фінішувала другою за Лінде Цінгерле з Італії. Українка поступилася переможниці лише 0,8 секунд.

Третє місце посіла російська біатлоністка Анастасія Шевченко.

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Українки Ганна Кривоніс та Анастасія Расказова фінішували 14-ю та 28-ю відповідно.

Результати гонки:

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1. Лінда Цінгерле (0+0+2+0) 23:23,4
2. Ірина Петренко (0+0+1+0) +0,8
3. Анастасія Шевченко (0+0+1+1) +1,4
...
14. Ганна Кривоніс (0+0+1+1) +40,9
28. Анастасія Расказова (2+1+3+0) +2:37,0

Нагадаємо, що на першому етапі Кубка IBU дві бронзові нагороди здобула Дар'я Блашко, яку після успішних виступів викликали на другий етап Кубка світу в Естерсунді .