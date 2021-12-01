Найкращий результат сезону! Українка обійшла росіянку у боротьбі за срібло

Срібло у Ірини Петренко / Фото: IBU

Сьогодні, 1 грудня, у рамках другого етапу Кубка IBU пройшов жіночий суперспринт. У фіналі виступили 30 спортсменок, у тому числі три учасниці з України – Ганна Кривоніс, Анастасія Расказова та Ірина Петренко.

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У фіналі суперспринту Ірина Петренко (Варвинець) зробила один промах на вогневому рубежі та фінішувала другою за Лінде Цінгерле з Італії. Українка поступилася переможниці лише 0,8 секунд.

Третє місце посіла російська біатлоністка Анастасія Шевченко.

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Українки Ганна Кривоніс та Анастасія Расказова фінішували 14-ю та 28-ю відповідно.

Результати гонки:

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1. Лінда Цінгерле (0+0+2+0) 23:23,4

2. Ірина Петренко (0+0+1+0) +0,8

3. Анастасія Шевченко (0+0+1+1) +1,4

...

14. Ганна Кривоніс (0+0+1+1) +40,9

28. Анастасія Расказова (2+1+3+0) +2:37,0

Нагадаємо, що на першому етапі Кубка IBU дві бронзові нагороди здобула Дар'я Блашко, яку після успішних виступів викликали на другий етап Кубка світу в Естерсунді .