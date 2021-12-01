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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Лучший результат сезона! Украинка обошла россиянку в борьбе за серебро

Сергей Шаховец
1 декабря, 17:30
В норвежском Шушене прошли гонки второго этапа Кубка IBU. Украинская биатлонистка Ирина Петренко завоевала серебряную медаль для нашей команды

Cеребро у Ирины Петренко / Фото: IBU

Сегодня, 1 декабря, в рамках второго этапа Кубка IBU прошел женский суперспринт. В финале выступили 30 спортсменок, в том числе три участницы из Украины – Анна Кривонос, Анастасия Рассказова и Ирина Петренко.

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В финале суперспринта Ирина Петренко (Варвинец) сделала один промах на огневом рубеже и финишировала второй за Линде Цингерле из Италии. Украинка уступила победительнице всего 0,8 секунды.

Третье место заняла российская биатлонистка Анастасия Шевченко.

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Украинки Анна Кривонос и Анастасия Рассказова финишировали 14-й и 28-й соответственно.

Результаты гонки:

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1. Линда Цингерле (0+0+2+0) 23:23,4
2. Ирина Петренко (0+0+1+0) +0,8
3. Анастасия Шевченко (0+0+1+1) +1,4
...
14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +40,9
28. Анастасия Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0

Напомним, что на первом этапе Кубка IBU две бронзовые награды завоевала Дарья Блашко, которую после успешных выступлений вызвали на второй этап Кубка мира в Эстерсунде.