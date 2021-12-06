Найкращий боксер усіх часів має намір знищити Усика. Руками Джошуа

Мейвезер хоче допомогти другу знову стати чемпіоном

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер заявив, що хоче підготувати Ентоні Джошуа до реваншу проти Олександра Усика. Раніше Усик назвав свого найскладнішого суперника. І це не Джошуа.

Мейвезер засмутився, що його друг програв Усику чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO. Він знає, як повернути титули до Англії.

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"Я готовий навчити Ентоні деяким речам, які допоможуть у реванші. Я ще до бою вказував на недоліки Джошуа. Тепер ми можемо все виправити", – заявив Мейвезер.

Флойд провів на профі-рингу 50 боїв та всі виграв! Він найкращий боксер усіх часів та народів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

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Джошуа та Усик мають зустрітися наступної весни. Хоча британець готовий за великий гонорар відмовитись від поєдинку, щоб Усик зустрівся з Ф'юрі.