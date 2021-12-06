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Лучший боксер всех времен намерен уничтожить Усика. Руками Джошуа

Андрей Трофимов
6 декабря, 11:52
Непобежденный Флойд Мейвезер готов войти в тренерский штаб Энтони Джошуа перед реваншем с украинцем. Он знает слабые стороны британца

Мейвезер хочет помочь другу снова стать чемпионом

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что хочет подготовить Энтони Джошуа к реваншу против Александра Усика. Ранее Усик назвал своего самого сложного соперника. И это не Джошуа.

Мейвезер расстроился, что его друг проиграл Усику чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO. Он знает, как вернуть титулы в Англию.

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"Я готов научить Энтони некоторым вещам, которые помогут в реванше. Я еще до боя указывал на недостатки Джошуа. Теперь мы можем все исправить", – заявил Мейвезер.

Флойд провел на профи-ринге 50 боев и все выиграл! Он лучший боксер всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

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Джошуа и Усик должны встретиться следующей весной. Хотя британец готов за большой гонорар отказаться от поединка, чтобы Усик встретился с Фьюри.