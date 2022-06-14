Краще потрапити під ядерну бомбу, ніж жити у л*йні! Легендарний боксер принизив росіян

Майк Тайсон висміяв росіян, які погрожують ядерною зброєю

Вже майже чотири місяці Росія веде повномасштабну війну проти України. Весь цивілізований світ об'єднався проти фашистів, які руйнують наші міста, катують та ґвалтують мирне населення, а також убивають дітей.

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Спортивний світ – не виняток, Росія стає ізгоєм на багатьох турнірах. На підтримку України виступають відомі особи. Днями висловився легендарний боксер Майк Тайсон. Американець вколов окупантів, згадавши їхні постійні ядерні погрози.

"Це стало війною людства, тому що до неї було залучено так багато людей і так багато країн. Тепер Росія справді програє з боку громадянської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу. Так би мовити, принаймні ти помер від ядерної бомби, а так ти мусиш жити з цим л*йном".

Зазначимо, чи не єдиним шанувальником російського фашизму у світі боксу є Рой Джонс. У 2015 році спортсмен відвідав Севастополь, де зустрівся з Путіним та попросив його про набуття громадянства РФ.

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За це в Україні Рой став персоною нон грата. Нещодавно до Джонса звернувся Володимир Кличко, якого включили до Міжнародної зали боксерської слави.