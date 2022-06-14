Лучше попасть под ядерную бомбу, чем жить в г*вне! Легендарный боксер унизил россиян

Майк Тайсон высмеял россиян, которые угрожают ядерным оружием

Уже почти четыре месяца Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Весь цивилизованный мир объединился против фашистов, которые разрушают наши города, пытают и насилуют мирное население, а также убивают детей.

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Спортивный мир – не исключение, Россия становится изгоем на многих турнирах. В поддержку Украины выступают известные личности. На днях высказался и легендарный боксер Майк Тайсон. Американец уколол оккупантов, вспомнив об их постоянных ядерных угрозах.

"Это стало войной человечества, потому что в нее было вовлечено так много людей и так много стран. Теперь Россия действительно проиграет со стороны гражданского мнения. Это хуже, чем попасть под ядерную бомбу. Так сказать, по крайней мере ты умер от ядерной бомбы, а так ты вынужден жить с этим г*вном".

Отметим, едва ли не единственным поклонником русского фашизма в мире бокса является Рой Джонс. В 2015 году спортсмен посетил Севастополь, где встретился с Путиным и попросил его о получении гражданства РФ.

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За это в Украине Рой стал персоной нон грата. Недавно к Джонсу обратился Владимир Кличко, которого включили в Международный зал боксерской славы.