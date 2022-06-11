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Польща --
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Італія --
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Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
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Ти на чиєму боці? Кличко звернувся до відомого шанувальника Путіна

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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11 червня, 22:19
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Володимир Кличко введений до Міжнародної зали боксерської слави, після чого українець звернувся до Роя Джонса
Володимир Кличко звернувся до Роя Джонса
Володимир Кличко звернувся до Роя Джонса

Володимир Кличко є одним із найтитулованіших боксерів в історії. Українець був олімпійським чемпіоном у 1996 році, а також володів поясами WBO, IBF, IBO та WBA у надважкій вазі.

Сьогодні стало відомо, що Володимира включили до Міжнародної зали слави боксу. Кличко-молодший опублікував на своїй сторінці в Instagram звернення щодо цього.

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"Вдячний організаторам та фанатам за визнання. Коли я почав свій шлях у 14, то використав бокс як інструмент, щоб подорожувати. Ніколи і не мріяв бути серед усіх цих чемпіонів у Залі слави боксу. Це велика честь.

На жаль, російська агресія у моїй країні не дала мені можливості розділити цей момент із вами. Ця війна змінила не тільки мене, а й увесь світ.

Також Кличко згадав про іншого члена Зали слави Роя Джонса. Володимир згадав про любов боксера до Росії та її фюрера Володимира Путіна.

"Радий звернутися до всіх учасників церемонії Зали слави боксу. Майже до всіх вас. Є одна особистість, до якої я маю серйозні питання. Одна особа, яка порушила закон України та відвідала окупований Крим з території Росії.

Ця особистість – Рой Джонс. Отже, Рою, на чиєму боці? На боці агресора чи захисника свого права на існування? Я поважаю тебе як боксера, але маю питання до твого морального компасу".

Известному боксеру Рою Джонсу из США Путин пообещал гражданство России

Нагадаємо, що у 2015 році Джонс відвідав Севастополь, де зустрівся з Путіним та попросив його про набуття громадянства РФ. За це в Україні Рой став персоною нон ґрата.

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