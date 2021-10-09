9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Краще залишайтеся на кухні: фанати знищили суддівство українки Монзуль в Європі

Андрій Трофімов
9 жовтня, 23:30
Жіноча бригада арбітринь з України на чолі з Катериною Монзуль вперше в історії обслуговувала матч за участю збірної Англії. Історична подія викликала інтерес у вболівальників

Катерина Монзуль судила матч відбору на ЧС-2022 / Фото: Reuters

Фанати пильно стежили за історичною роботою української судді в поєдинку проти Андорри у відборі на ЧС-2022 і не дуже залишилися нею задоволені.

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Незважаючи на перемогу Англії уболівальникам не сподобалося, що Монзуль роздала багато жовтих карток.

Українка виписала чотири "гірчичники" ще в першому таймі – по два кожній команді. Три з них за неспортивну поведінку.

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Вболівальники почали обговорювати роботу українки в коментарях під твітом вище і навіть допустили сексистські образи на адресу Монзуль та її команди.

  • Я повністю поважаю цю ініціативу і люблю її. Сподіваюся, це скоро станеться в Прем'єр-лізі і Лізі чемпіонів, але судді сьогодні були жахливі
  • Занадто багато жовтих карток
  • Їй безумовно подобається бути головною дійовою особою і роздавати безглузді картки
  • Мені потрібно зміцнити свій авторитет в цій грі, ось кілька жалюгідних карток, щоб ви знали, що я бос
  • Жахливе суддівство!!! Занадто багато диких жовтих карток без причини... емоційні рішення
  • Що не так з суддею, вона занадто чутлива
  • Чудове суддівство від цих чудових офіційних осіб
  • Бентежать жовті картки
  • Вона емоційна
  • Шокуюче суддівство в першому таймі. Три зайвих жовтих картки. Намагаються зробити собі ім'я
  • Краще залишайтеся на кухні

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