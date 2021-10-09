Лучше оставайтесь на кухне: фанаты разнесли судейство украинки Монзуль в Европе

9 октября 19:00
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Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
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Шахтер --
Заря --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
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Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
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Верес --
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Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
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Ворскла --
Шахтер --
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Черноморец --
Львов --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
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Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
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Интер --
Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Вольфсбург --
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Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
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Севилья --
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Лучше оставайтесь на кухне: фанаты разнесли судейство украинки Монзуль в Европе

Андрей Трофимов
9 октября, 23:30
Женская бригада арбитров из Украины во главе с Катериной Монзуль впервые в истории обслуживала матч с участием сборной Англии. Историческое событие вызвало интерес у болельщиков

Катерина Монзуль судила матч отбора на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Фанаты пристально следили за исторической работой украинской судьи в поединке против Андорры в отборе на ЧМ-2022 и не очень остались ею довольны.

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Несмотря на победу Англии болельщикам не понравилось, что Монзуль раздала много желтых карточек.

Украинка выписала четыре "горчичника" еще в первом тайме – по два каждой команде. Три из них за неспортивное поведение.

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Болельщики принялись обсуждать работу украинки в комментариях под твитом выше и даже допустили сексистские оскорбления в адрес Монзуль и ее команды.

  • Я полностью уважаю эту инициативу и люблю ее. Надеюсь, это скоро произойдет в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но судьи сегодня были ужасны
  • Слишком много желтых карточек
  • Ей определенно нравится быть главным действующим лицом и раздавать бессмысленные карточки
  • Мне нужно укрепить свой авторитет в этой игре, вот несколько жалких карточек, чтобы вы знали, что я босс
  • Ужасное судейство!!! Слишком много диких желтых карточек без причины… эмоциональные решения
  • Что не так с судьей, она слишком чувствительна
  • Великолепное судейство от этих замечательных официальных лиц
  • Смущают желтые карточки
  • Она эмоциональная
  • Шокирующее судейство в первом тайме. Три лишних желтых карточки. Пытаются сделать себе имя
  • Лучше оставайтесь на кухне

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