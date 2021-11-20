"Краще і бути не могло". Лідер Дженоа висловився про призначення Шевченка

Андрій Шевченко та Горан Пандєв / Фото: genoacfc.it

38-річний футболіст свого часу виходив проти Шеви у матчах Серії А, а тепер гратиме під його керівництвом.

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"Це важливий сигнал від амбітних власників. Не хочу обговорювати звільнення Давида Баллардіні, але Шевченко досяг великих результатів як тренер збірної України. На щось краще не можна було навіть сподіватися. Він каже мені, щоб я робив, що можу і допомагав молодим. Як лідер, він хотів дізнатися кожного гравця у команді, це понад 30 осіб. Нелегко зробити так, щоб кожен відчував себе важливим", – цитує Пандева Corriere dello Sport.

Нинішнього сезону досвідчений форвард провів у складі "грифонів" 12 поєдинків, але забитими голами не відзначився. В активі Пандєва лише один результативний асист.

Загалом у складі Дженоа македонець проводить шостий сезон і за цей час зіграв 177 матчів, у яких забив 32 голи.

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Після закінчення цьогорічного чемпіонату Горан Пандєв вирішив завершити кар'єру футболіста.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко 7 листопада очолив Дженоа, підписавши контракт до літа 2024 року. Зарплата українського фахівця у генуезькому клубі становить 1,8 млн євро на рік.

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Після 12 турів клуб із Генуї посідає 17-е місце, маючи у своєму активі 9 очок.

Перший матч Шевченка на чолі Дженоа пройде у неділю 21 листопада проти Роми Жозе Моурінью.