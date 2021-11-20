20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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"Лучше и быть не могло". Лидер Дженоа высказался о назначении Шевченко

Сергей Шаховец
20 ноября, 16:34
Македонский форвард Дженоа Горан Пандев прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером генуэзской команды

Андрей Шевченко и Горан Пандев / Фото: genoacfc.it

38-летний футболист в свое время выходил против Шевы в матчах Серии А, а теперь будет играть под его началом.

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"Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Баллардини, но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться.

Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек.

Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным", – цитирует Пандева Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне опытный форвард провел в составе "грифонов" 12 поединков, но забитыми голами не отличился. В активе Пандева лишь один результативный ассист.

Всего в составе Дженоа македонец проводит шестой сезон и за это время сыграл 177 матчей, в которых забил 32 гола.

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По окончании нынешнего чемпионата Горан Пандев решил завершить карьеру футболиста.

Напомним, что Андрей Шевченко 7 ноября возглавил Дженоа, подписав контракт до лета 2024 года. Зарплата украинского специалиста в генуэзском клубе составляет 1,8 млн евро в год.

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После 12 туров клуб из Генуи занимает 17-е место, имея в своем активе 9 очков.

Первый матч Шевченко во главе Дженоа пройдет в воскресенье 21 ноября против Ромы Жозе Моуринью.