"Лучше и быть не могло". Лидер Дженоа высказался о назначении Шевченко

Андрей Шевченко и Горан Пандев / Фото: genoacfc.it

38-летний футболист в свое время выходил против Шевы в матчах Серии А, а теперь будет играть под его началом.

Читайте также: Игроки клубов Серии А: трансферные цели Шевченко в Дженоа

Реклама

"Это важный сигнал от амбициозных владельцев. Не хочу обсуждать увольнение Давиде Баллардини, но Шевченко добился больших результатов как тренер сборной Украины. На что-то лучшее нельзя было даже надеяться. Он говорит мне, чтобы я делал что могу и помогал молодым. Как лидер, он хотел узнать каждого игрока в команде, это более 30 человек. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным", – цитирует Пандева Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне опытный форвард провел в составе "грифонов" 12 поединков, но забитыми голами не отличился. В активе Пандева лишь один результативный ассист.

Всего в составе Дженоа македонец проводит шестой сезон и за это время сыграл 177 матчей, в которых забил 32 гола.

Реклама

По окончании нынешнего чемпионата Горан Пандев решил завершить карьеру футболиста.

Напомним, что Андрей Шевченко 7 ноября возглавил Дженоа, подписав контракт до лета 2024 года. Зарплата украинского специалиста в генуэзском клубе составляет 1,8 млн евро в год.

Реклама

После 12 туров клуб из Генуи занимает 17-е место, имея в своем активе 9 очков.

Первый матч Шевченко во главе Дженоа пройдет в воскресенье 21 ноября против Ромы Жозе Моуринью.