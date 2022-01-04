Найкраща спортсменка України провалила матч з росіянкою

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

15-та ракетка світу Еліна Світоліна в поєдинку стартового раунду турніру серії WTA 500 в австралійській Аделаїді сенсаційно програла 130-му номеру світового рейтингу росіянці Анастасії Гасановій – 7:5, 4:6, 3:6.

Цього ніхто не чекав. Українську тенісистку називали мегафавориткою поєдинку, коефіцієнт на її перемогу становив 1.10.

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Проте Світоліна, вигравши перший сет, віддала росіянці два наступні.

Перемога, здобута за 2 години 34 хвилини, принесла Гасановій 10 тисяч доларів призових. Світоліна за участь у турнірі отримає лише $6 750.

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Нагадаємо, перед новим сезоном Світоліна, незадоволена своїми результатами, змінила тренера. Тепер її готує латвієць Андіс Юшка, який раніше працював з чемпіонкою Роллан Гаррос-2017 Оленою Остапенко.

Але поки що позитивного ефекту від зміни тренера не видно.

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Додамо, що саме бронзову медалістку Олімпіади-2020 Світоліну читачі Segodnya.ua визнали найкращою спортсменкою України 2021 року.