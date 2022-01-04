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Лучшая спортсменка Украины провалила матч с россиянкой

Андрей Трофимов
4 января, 08:58
Первая ракетка Украины и 15-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина неудачно провела дебютный поединок в 2022 году

Элина Свитолина / Фото: Reuters

15-я ракетка мира Элина Свитолина в поединке стартового раунда турнира серии WTA 500 в австралийской Аделаиде сенсационно проиграла 130-му номеру мирового рейтинга россиянке Анастасии Гасановой – 7:5, 4:6, 3:6.

Этого никто не ждал. Украинскую теннисистку называли мегафавориткой поединка, коэффициент на ее победу составлял 1.10.

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Тем не менее Свитолина, выиграв первый сет, отдала россиянке два следующих.

Победа, добытая за 2 часа 34 минуты, принесла Гасановой 10 тысяч долларов призовых. Свитолина за участие в турнире получит лишь $6 750.

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Напомним, перед новым сезоном Свитолина, недовольная своими результатами, сменила тренера. Теперь ее готовит латвиец Андис Юшка, ранее работавший с чемпионкой Роллан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.

Но пока положительного эффекта от смены тренера не видно.

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Добавим, что именно бронзовую медалистку Олимпиады-2020 Свитолину читатели Segodnya.ua признали лучшей спортсменкой Украины 2021 года.