Луческу за вісім хвилин видалили джерело температури: подробиці операції

Стало відомо, що саме стало причиною погіршення здоров'я 76-річного румунського наставника київського Динамо Мірчі Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Під час операції в столичній клініці, яку днями переніс Мірча Луческу, йому видалили кісту.

Кіста була у волосяній цибулині. І саме вона була причиною підвищеної температури у 76-річного Луческу.

Як повідомляє румунське видання Ziare з посиланням на свої джерела, операція тривала 8 хвилин і пройшла успішно.

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

Нагадаємо, раніше Луческу з трибун Олімпійського, а не з лави, спостерігав за тим, як в УПЛ Динамо обіграло Верес 4:0.

Пізніше Мірча за наполяганням лікарів не полетів з Динамо до Стамбула на спаринг з Фенербахче 1:1.

"Застуда, – казав після Вереса в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital асистент Мірчі Луческу Еміл Карас. – Перепади температури. У номері – кондиціонер, а на вулиці така спека. Тренер вирішив поберегти голосові зв'язки і дивитися матч з трибун"

Але, як бачимо, все виявилося серйознішим, ніж застуда.

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