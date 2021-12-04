4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
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Наполі --
Аталанта --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Луческу пояснив, чому Мессі дали "Золотий м'яч": France Football знаходиться за два кроки від офісу ПСЖ

Любомир Луканюк
4 грудня, 09:06
Відомий румунський фахівець упевнений, що Кубок Південної Америки, який виграла Аргентина, є престижнішим за чемпіонат Європи

Мессі виграв свій сьомий "Золотий м'яч"

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу вважає, що Ліонель Мессі заслужено отримав "Золотий м'яч".

"Мессі зіграв вирішальну роль у перемозі збірної Аргентини на Кубку Америки – сильнішому змаганні, ніж чемпіонат Європи. Подумайте про те, скільки великих гравців з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Чилі та Уругваю грають у великих клубах Європи.

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Мессі часто звинувачували у тому, що він не міг допомогти збірній виграти трофей. Тепер він це зробив, забив голи, віддав найважливіші передачі та був капітаном команди. Також ми не можемо заперечувати його внесок у клубі. У першій половині року він був двигуном повністю зруйнованої Барселони.

Звичайно, у чомусь сприяв і той фактор, що Мессі тепер є частиною гігантського проекту ПСЖ, а France Football знаходиться за два кроки від офісу паризького клубу. Сьогоднішній футбол – іміджевий бізнес, що приносить гори грошей. Якби Ліонель залишився у Барселоні, можливо, не отримав би "Золотий м'яч", – цитує Луческу Playsport.ro .

Раніше ми писали, що Луческу претендує на пост тренера збірної Румунії.