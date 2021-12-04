Луческу объяснил, почему Месси дали "Золотой мяч": France Football находится в двух шагах от офиса ПСЖ

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу считает, что Лионель Месси заслуженно получил "Золотой мяч".

"Месси сыграл решающую роль в победе сборной Аргентины на Кубке Америки – более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили и Уругвая играют в больших клубах Европы.

Месси часто обвиняли в том, что он не мог помочь сборной выиграть трофей. Теперь он это сделал, забил голы, отдал важнейшие передачи и был капитаном команды. Также мы не можем отрицать его вклад в клубе. В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной Барселоны.

Конечно, в чем-то способствовал и тот фактор, что Месси теперь является частью гигантского проекта ПСЖ, а France Football находится в двух шагах от офиса парижского клуба. Сегодняшний футбол имиджевый бизнес, приносящий горы денег. Если бы Лионель остался в Барселоне, может быть, не получил бы "Золотой мяч", – цитирует Луческу Playsport.ro.