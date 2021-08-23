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Лучано Лучі потрапив в аварію у Києві

Сергій Шаховець
23 серпня, 20:28
Італійський куратор арбітрів УАФ потрапив в ДТП у Києві

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі потрапив в ДТП у Києві, повідомляє Бомбардир.

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Як стало відомо джерелу, близько 16:00 на лівому березі столиці України зіткнулися три автомобілі. В результаті аварії постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей і сам Лучано Лучі.

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Лучано Лучі / Фото: УАФ

Деяких учасників ДТП госпіталізували. Про стан 72-річного футбольного функціонера поки не відомо.

Раніше повідомлялося, що на тлі суддівських скандалів в українському футболі, УАФ планувала замінити голову комітету арбітрів Лучано Лучі на колишнього словацького рефері Любоша Міхела.

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