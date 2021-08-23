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УАФ офіційно замінила Петракова на екс-зірку збірної України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 серпня, 19:03
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Колишній футболіст Динамо і Шахтаря керуватиме юнацькою збірною України віком до 19 років
Володимир Єзерський
Володимир Єзерський / Фото: ФФУ

Сьогодні Виконком УАФ офіційно затвердив Володимира Єзерського на посаді виконуючого обов'язки головного тренера юнацької збірної України U-19 замість Олександра Петракова, який займав цей пост раніше.

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Як відомо, минулого тижня Олександр Петраков очолив національну команду України, також з приставкою виконуючий обов'язки.

Олександр Петраков готує збірну до відбору на ЧМ-2022
Олександр Петраков готує збірну до відбору на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Найближчим часом, з 30 серпня по 7 вересня, збірна U-19 проведе навчально-тренувальний збір і два товариські поєдинки. Цей збір буде присвячений підготовці команди до кваліфікаційного раунду Євро-2022 (U-19), який пройде в Польщі з 6-го по 12 жовтня.

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У кваліфікаційному раунді, крім господарів збірної Польщі, Україна зіграє з Фінляндією і Мальтою.

Раніше Володимир Єзерський очолював юнацьку збірну України віком до 18 років.

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