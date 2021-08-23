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Лучано Лучи попал в аварию в Киеве

Сергей Шаховец
23 августа, 20:28
Итальянский куратор арбитров УАФ попал в ДТП в Киеве

Лучано Лучи

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве, сообщает Бомбардир.

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Как стало известно источнику, около 16:00 на левом берегу столицы Украины столкнулись три автомобили. В результате аварии пострадало шесть человек, среди них двое детей и сам Лучано Лучи.

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Лучано Лучи / Фото: УАФ

Некоторых участников ДТП госпитализировали. О состоянии 72-летнего футбольного функционера пока не известно.

Ранее сообщалось, что на фоне судейских скандалов в украинском футболе, УАФ планировала заменить главу комитета арбитров Лучано Лучи на бывшего словацкого рефери Любоша Михела.

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