Ламала руку забороненим прийомом! Росіянка виступила проти суддів – її "не пустили" до фіналу

Дзюдоїстка Мадіна Таймазова стала бронзовим призером Олімпійських ігор-2020 в категорії до 70 кг, але залишилася незадоволеною оцінюванням у півфіналі з японкою

Мадіна Таймазова засмучена виступом / Фото: Reuters

Перші дні Олімпіади в Токіо обходилися переважно без суддівських скандалів. Але сьогодні вирують пристрасті на арені у дзюдоїстів. Спочатку українця Кеджау Ньябалі дискваліфікували у 1/8 фіналу, хоча він стверджує, що ніякої травми супернику не завдав. А тепер хвиля обурення котиться Росією.

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У РФ вкрай незадоволені суддівством у півфінальній сутичці у жінок у вазі до 70 кг, де японка Тідзуру Араї виграла іппоном у росіянки Мадіни Таймазовой. Поєдинок тривав аж 16 хвилин 41 секунду з урахуванням "голден скор". Мадіна, яка в підсумку виграла "бронзу", вважає, що суддя проігнорував заборонений прийом японки.



Фото Reuters

"Я не можу говорити щось про спірний момент в кінці сутички, але там була оцінка. Що стосується партеру, вона блокувала мені вільний переворот і ламала руку забороненим прийомом, я закричала. Судді вирішили, що її не треба карати.

Навіть після тих моментів я була готова боротися до перемоги, але прокинулася вже з програшем. У поєдинку за бронзу я сконцентрувалася на сутичці і суперниці, не звертала увагу на біль. Завтра буде боліти все. Суддям я б сказала: бог вам суддя", – цитує Мадіна Чемпіонат

Раніше іранський дзюдоїст присвятив Ізраїлю свою медаль Олімпіади-2020.