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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українського дзюдоїста дискваліфікували під час сутички на Олімпіаді: що сталося

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 липня, 08:13
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Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі припинив боротьбу на Олімпіаді-2020 вже на стадії 1/8 фіналу. Українець був дискваліфікований за фол проти суперника
Кеджау Ньябалі дискваліфікований в 1/8 фіналу Олімпіаді-2020
Кеджау Ньябалі дискваліфікований в 1/8 фіналу Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Кеджау стартував на Іграх з перемоги над Робертом Флорентіно з Домініканської Республіки. У цьому поєдинку українець заробив дві "жовті картки", але це не вплинуло на результат сутички.

А ось уже в 1/8 фіналу судді суворо покарали Ньябалі за фол. В одному з моментів українець завдав своєму суперникові Давлату Бобонову з Узбекистану травму.

Судді дали можливість Бобонову відійти від пошкодження, але той показав, що не може продовжувати сутичку, після чого нашому дзюдоїстку виписали "червону картку".

В тренді

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо ви можете знайти в нашому спеціальному матеріалі.

Крім цього, на нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця з нагородами оновлюється після кожної медалі.

Ще на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені медальні старти.

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5
6
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7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
2
5
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flag Франція ФранціяFR
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2
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