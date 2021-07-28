Українського дзюдоїста дискваліфікували під час сутички на Олімпіаді: що сталося

Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі припинив боротьбу на Олімпіаді-2020 вже на стадії 1/8 фіналу. Українець був дискваліфікований за фол проти суперника

Кеджау Ньябалі дискваліфікований в 1/8 фіналу Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Кеджау стартував на Іграх з перемоги над Робертом Флорентіно з Домініканської Республіки. У цьому поєдинку українець заробив дві "жовті картки", але це не вплинуло на результат сутички.

А ось уже в 1/8 фіналу судді суворо покарали Ньябалі за фол. В одному з моментів українець завдав своєму суперникові Давлату Бобонову з Узбекистану травму.

Судді дали можливість Бобонову відійти від пошкодження, але той показав, що не може продовжувати сутичку, після чого нашому дзюдоїстку виписали "червону картку".

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