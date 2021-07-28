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"Мені зараз дуже погано. Просто боляче": українця дискваліфікували на Олімпіаді

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 липня, 09:06
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Дзюдоїст Кеджау Ньябалі отримав червону картку під час сутички з Давлатом Боботовим. Судді вважали, що наш спортсмен навмисно завдав травму супернику
Кеджау Ньябалі викинули з Олімпіади
Кеджау Ньябалі викинули з Олімпіади / Фото: REUTERS

Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі завершив свій виступ на Олімпійських іграх в 1/8 фіналу. Завершив досить неоднозначним суддівським рішенням. Арбітри порахували, що українець завдав травму узбеку Давлату Боботову і дискваліфікували нашого спортсмена.

"Я не завдавав супернику травму. Я прекрасно розумів цінність цього поєдинку і був зібраний. Я б ніколи не дозволив собі таке порушення. Запевняю вас, я свідомо давав йому місце для маневру, я давав йому можливість вивести руку, лікоть. Я не працював з ліктя і нижче. Ви ж все бачили. Це була боротьба, але чесна боротьба. А мій суперник як почав кричати – це тиск на арбітрів. Відомий спортсмен, віцечемпіон світу, і так голосно кричить... Я стільки часу готувався до цієї Олімпіаді. Я віддав стільки сил. Ми так добре працювали і добре підготувалися. Мені зараз дуже погано. Просто боляче... "- не стримував емоцій і розчарування Ньябалі.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо ви можете знайти в нашому спеціальному матеріалі.

Крім цього, на нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця з нагородами оновлюється після кожної медалі.

Ще на нашому сайті є розклад Олімпіади-2020 по днях. У графіку окремо виділені медальні старти.

Будьте в курсі подій в Токіо: наші репортажі з олімпійської столиці.

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