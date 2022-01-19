18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон 1
Челсі 1
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 14:30 Онлайн
Евертон --
Астон Вілла --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сіті --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 16:00 Онлайн
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00 Онлайн
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 18:30 Онлайн
Герта --
Баварія --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ломаченка знають усі, а хто такий Хейні? Арум організує бій із Камбососом у Сіднеї

Сергій Шаховець
19 січня, 18:22
Шанси побачити супербій між абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом та Василем Ломаченком значно зростають, якщо за справу береться Боб Арум

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розраховує провести поєдинок у квітні цього року у Сіднеї. І аргументи 90-річного промоутера виглядають дуже переконливими.

"Чесно кажучи, ніхто не знає, хто такий Хейні. Особливо в Австралії.

Натомість усі любителі боксу у світі знають, хто такий Ломаченко. І бій Василя проти Камбососа буде набагато більшим, ніж бій Джорджа з Хейні.

Працюємо, щоб відбувся бій Ломаченко – Камбосос, – цитує Арума Boxingnews24.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

На користь бою з Ломаченком говорить той факт, що Василь більш розкручений боксер, він дворазовий Олімпійський чемпіон та екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях.

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Тим часом, американський юрист-інсайдер Рік Глейсер запевняє, що варіант із Василем Ломаченком для Джорджа Камбососа фінансово вигідніший, ніж з Девіном Хейні.

Реклама

" Лома погодиться на менший гонорар, аби повернути свої титули, – наводить слова Глейсера vringe.com. – А ось Хейні вимагатиме якісь нереально божевільні суми за те, щоб виступити за межами Америки".

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні