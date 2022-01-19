Ломаченка знають усі, а хто такий Хейні? Арум організує бій із Камбососом у Сіднеї

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розраховує провести поєдинок у квітні цього року у Сіднеї. І аргументи 90-річного промоутера виглядають дуже переконливими.

"Чесно кажучи, ніхто не знає, хто такий Хейні. Особливо в Австралії. Натомість усі любителі боксу у світі знають, хто такий Ломаченко. І бій Василя проти Камбососа буде набагато більшим, ніж бій Джорджа з Хейні. Працюємо, щоб відбувся бій Ломаченко – Камбосос, – цитує Арума Boxingnews24.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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На користь бою з Ломаченком говорить той факт, що Василь більш розкручений боксер, він дворазовий Олімпійський чемпіон та екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях.

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Тим часом, американський юрист-інсайдер Рік Глейсер запевняє, що варіант із Василем Ломаченком для Джорджа Камбососа фінансово вигідніший, ніж з Девіном Хейні.

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" Лома погодиться на менший гонорар, аби повернути свої титули, – наводить слова Глейсера vringe.com. – А ось Хейні вимагатиме якісь нереально божевільні суми за те, щоб виступити за межами Америки".