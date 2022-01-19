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Ломаченко знают все, а кто такой Хейни? Арум организует бой с Камбососом в Сиднее

Сергей Шаховец
19 января, 18:22
Шансы увидеть супербой между абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко значительно возрастают, если за дело берется Боб Арум

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассчитывает провести поединок в апреле этого года в Сиднее. И аргументы 90-летнего промоутера выглядят весьма убедительными.

"Честно говоря, никто не знает, кто такой Хейни. Особенно в Австралии.

Зато все любители бокса в мире знают, кто такой Ломаченко. И бой Василия против Камбососа будет намного крупнее, чем бой Джорджа с Хейни.

Работаем, чтобы состоялся бой Ломаченко – Камбосос, – цитирует Арума Boxingnews24.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

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В пользу боя с Ломаченко говорит тот факт, что Василий более раскрученный боксер, он двукратный Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира в трех весовых категориях.

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Тем временем, американский юрист-инсайдер Рик Глейсер уверяет, что вариант с Василием Ломаченко для Джорджа Камбососа финансово выгоднее, чем с Девином Хэйни.

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"Лома согласится на меньший гонорар, лишь бы вернуть свои титулы, – приводит слова Глейсера vringe.com. – А вот Хэйни потребует какие-то нереально сумасшедшие суммы за то, чтобы выступить за пределами Америки".

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня