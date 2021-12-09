Ломаченко розмахався кулаками на хокеї (відео)

Ломаченко перевтілився в хокеїста / Фото: Колаж: Сьогодні

Василь Ломаченко відвідав матч НХЛ між командами Нью-Йорк Рейнджерс та Колорадо Евеланш. Господарі програли 3:7.

При цьому Васі господарі матчу вручили іменний хокейний светр із написом LOMA та легендарним 88-м номером – під ним за "рейнджерів" у 2002-2004 роках виступав знаменитий канадець Ерік Ліндрос.

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Ломаченко в хокейці Нью-Йорк Рейнджерс спостерігав за матчем НХЛ з трибун, і під час однієї з перерв у грі на головний екран арени вивели Васю – українець жваво помахав своїми кулаками і запросив фанатів на свою рубку з Річардом Комі на прізвисько Термінатор.

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Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Василю. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків бою така:

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виграш Ломаченка – 80%

виграш Коммі – 17%

нічия – 3%

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Разом із тим промоутер Уика чекає на бою Ломаченко – Коммі з острахом. За словами Олександра Красюка, африканському боксерові до снаги нокаутувати українця.